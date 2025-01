A decisão do Skank de acabar com a banda - (crédito: TMJBrazil)

Após 32 anos de carreira, o Skank anunciou oficialmente o fim de suas atividades em novembro de 2019, com planos de realizar uma turnê de despedida para celebrar seus 30 anos de história. No entanto, a pandemia interrompeu os planos, e a banda só conseguiu concretizar a despedida em 2023.

Recentemente, Haroldo Ferretti, baterista do grupo, revelou mais sobre a decisão que levou o Skank ao seu fim. Durante uma entrevista, ele contou que a decisão foi tomada por Samuel Rosa, vocalista e líder da banda. Segundo Ferretti, Samuel trouxe a proposta à mesa em uma reunião, explicando que desejava seguir uma carreira solo e explorar novas parcerias e turnês que talvez não fossem possíveis dentro do Skank.

“Foi uma decisão dele, mas a partir do momento em que ele falou, ninguém contestou. Eu até abracei essa decisão como se fosse minha também. Parecia que eu tinha tomado essa decisão. Falei: ‘Cara, tá certo.’ Sempre melhor quando todo mundo está na mesma página”, disse Haroldo, refletindo sobre o consenso dentro do grupo.

Embora tenha sido um baque para o baterista, principalmente por questões financeiras e os planos de futuro, ele revelou que sua esposa reagiu de forma surpreendente e positiva à notícia. “Sempre tivemos vontade de morar em outro lugar, e esse foi o primeiro assunto que ela abordou comigo após a decisão do fim do Skank”, contou Haroldo, mostrando que essa mudança trouxe novas perspectivas para sua vida pessoal.

A última apresentação da banda aconteceu em março de 2023 no Mineirão, em Belo Horizonte, em um show repleto de emoção, onde o grupo interpretou seus maiores sucessos. O evento foi ainda mais especial com a participação de Milton Nascimento, que se uniu à banda para cantar a icônica “Resposta”, deixando os fãs em êxtase.

O que Samuel Rosa disse sobre o fim do Skank

Samuel Rosa, ex-vocalista da icônica banda Skank, participou de uma conversa com Pedro Bial, onde refletiu sobre o fim do grupo e sua nova fase na carreira solo. Depois de 30 anos com o Skank e uma turnê de despedida em 2023, Samuel lançou, em junho de 2024, seu primeiro álbum solo, intitulado “Rosa”, demonstrando que a conexão com os fãs permanece forte.

Ao falar sobre a decisão de encerrar o Skank, Samuel destacou que foi um processo planejado e discutido. “O Skank teve a possibilidade de cuidar do fim como cuidou do início. Foi tudo muito explícito, conversado. Eu trouxe a ideia dessa parada”, revelou o cantor, explicando que a pausa não foi repentina, mas um desejo amadurecido ao longo dos anos.

“Depois de três décadas, achei que não acertaria as contas comigo mesmo no fim da vida se não tentasse algo novo.” Durante a entrevista, o músico relembrou momentos especiais de sua carreira com a banda, como a criação do hit “Vou Deixar”, que surgiu de forma espontânea. “A melodia veio de bate e pronto, enquanto eu brincava no violão. É algo que acontece como se fosse mediúnico; a canção vem pronta”, descreveu.

Além da música, Samuel compartilhou um lado pessoal e emocionante: a recente paternidade. Aos 50 anos, ele celebrou o nascimento de Ava, sua filha de apenas oito meses, fruto de sua união com a jornalista Laura Sarkovas. Samuel também é pai de Juliano e Ana, de 25 e 22 anos, do relacionamento anterior com Ângela Castanheira.

Sobre a nova fase familiar, ele reflete: “Apesar de planejada, jamais imaginei ser pai novamente aos 50 anos. Sinto que fui agraciado; é como se o destino me convocasse para continuar nessa jornada.”