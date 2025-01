Tudo o que se sabe sobre o novo single de Franz Ferdinand

O Franz Ferdinand revelou “Hooked”, o mais recente single de seu aguardado álbum The Human Fear. A faixa chega às plataformas digitais como uma amostra do que os fãs podem esperar do novo disco, que será lançado oficialmente nesta sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, pela gravadora Domino.

The Human Fear promete ser um álbum ousado, com 11 faixas que exploram os medos humanos e como sua superação molda nossas vidas. Com uma produção de Mark Ralph, que trabalhou com a banda no álbum Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), o novo trabalho traz o Franz Ferdinand em sua forma mais otimista e afirmativa, apostando em um pop agressivo que mantém sua característica energética.

O álbum marca o primeiro trabalho de estúdio com os membros Audrey Tait e Dino Bardot, além da colaboração ampliada de Julian Corrie, que se juntou a Alex Kapranos e Bob Hardy para compor e produzir as novas músicas. O resultado é um som distinto, mas com a marca registrada do grupo, mantendo a tradição de um olhar transgressor, criativo e voltado para o futuro.

Franz Ferdinand fará show no Brasil após seis anos

Após uma ausência de seis anos, a banda escocesa Franz Ferdinand retorna ao Brasil para um show em São Paulo no dia 14 de novembro. A apresentação será realizada no Tokio Marine Hall e faz parte da turnê mundial do grupo, que é conhecido por sucessos como This Fire, Michael, The Dark of Matinée e Take Me Out.

A venda de ingressos para o show começa nesta sexta-feira (09), às 12h, e será realizada através do site da Tickets For Fun e no ponto de venda oficial, localizado no Teatro Renault. Embora os preços ainda não tenham sido divulgados, os ingressos estarão disponíveis em diferentes setores, incluindo pista premium, pista, frisas, camarotes e cadeira alta.

O retorno do Franz Ferdinand ao Brasil marca a primeira visita do grupo desde 2018, quando fizeram o 9º show da banda no país. Formada em 2002, a atual formação da banda é composta por Alex Kapranos, Robert Hardy, Dino Bardot, Julian Corrie e Audrey Tait.