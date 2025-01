Série documental da Max sobre fotojornalismo estreia semana que vem

A série conta com a participação de três grandes nomes do fotojornalismo brasileiro atual - (crédito: Divulgação)

A nova série documental da Max, Câmera entre balas, estreia na próxima terça-feira (14/1) no streaming. Por meio de relatos impactantes, a produção apresenta a história de oito consagrados fotojornalistas ibero-americanos que enfrentaram situações extremas para captar imagens que marcariam o mundo. Todas as terças-feiras, será exibido um episódio na plataforma digital.

Câmera entre balas explora diversos cenários de caos, como guerras e crises humanitárias, e revela como o fotojornalismo impacta as comunidades e as pessoas retratadas. A série traz ao público imagens de arquivo e depoimentos comoventes, que destacam as motivações dos fotojornalistas para estarem nos lugares mais perigosos do planeta e os desafios emocionais exigidos neste campo de trabalho.

Entre os oito relatos, três fotógrafos brasileiros prestam seus depoimentos: Felipe Dana, vencedor do Prêmio Pulitzer, Adriana Zehbrauskas, ganhadora do prêmio Maria Moors Cabot, e Gabriel Chaim, vencedor de dois Emmy Awards.