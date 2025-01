Álbum de Marcelo D2 ganha edição exclusiva

Marcelo D2 reúne 10 hits da sua carreira no álbum "Direct to disc" - (crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (7/1), o álbum Direct to disc de Marcelo D2 e SambaDrive, ganhou uma edição especial em vinil. O trabalho musical, que comemora os 25 anos de carreira do artista, pode ser adquirido pelo site Três Selos.

Tudo sobre o primeiro show solo de Jinjin, do ASTRO

Com 10 faixas marcantes ao longo da trajetória do músico, Direct to disc reúne samba e jazz dos anos 1960 e 1970, com influências da música eletrônica, que refletem bem o modo de compor de Marcelo D2 e seu projeto SambaDrive. Produzido em um estúdio na Holanda, o disco utilizou uma técnica rara em que as canções são gravadas diretamente no vinil, sem processos digitais, para aumentar a qualidade do som.

Ainda não viu? Confira onde assistir ‘Ainda estou aqui’ nos cinemas do DF

Fundador do grupo de hip-hop Planet Hemp, Marcelo D2 consolidou-se como um importante nome na música brasileira nos anos 1990. Com colaborações com o artista Sérgio Mendes e o produtor musical Will.i.am, ganhou destque por transitar entre o groove brasileiro clássico e o rap contemporâneo.