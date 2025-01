Rock in Rio apresenta musical que celebra os 40 anos do festival

O Rock in Rio vai apresentar um musical neste sábado (11/1), exatamente quatro décadas após a realização da primeira edição do festival.

O Rock in Rio 40 anos - O musical vai celebrar o 40º aniversário do evento e homenagear Roberto Medina, criador do festival.

A apresentação é inspirada no musical Sonhos, Lama e Rock and Roll, apresentado na última edição do Rock in Rio, em setembro do ano passado. O espetáculo contará histórias reais em torno da primeira edição, em 1985.

O show será apresentado entre 11 e 23 de janeiro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Haverá sessões às 15h, 19h e 20h. Os ingressos são vendidos pelo Sympla.

O Rock in Rio 2024 também homenageou os 40 anos do festival com apresentações inéditas. A line-up contou com Katy Perry, Akon, Ne-Yo, Travis Scott, 21 Savage, Cyndi Lauper, Ed Sheeran e Shawn Mendes.