Interestelar, de Chrstopher Nolan, volta às telas de cinema

Um dos filmes mais populares do cineasta Christopher Nolan, Interestelar está em reexibição nas salas de cinemas brasileiras até quarta-feira (15/1), em celebração aos 10 anos do lançamento original. As sessões tiveram uma pré-venda de sucesso e estão disponíveis também nas salas IMAX.

No longa, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial e possibilitar a continuação da espécie, após verem a Terra se esvair devido ao consumo de boa parte de suas reservas naturais. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita o trabalho sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ele viaja ao lado de Brand, Jenkins e Doyle. Com o passar dos anos, sua filha Murph investe na própria jornada para tentar salvar a população do planeta.

Com um elenco de peso, o filme é estrelado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Ellen Burstyn, Michael Caine e Jessica Chastain. O filme tornou-se um clássico da ficção científica moderna e está disponível no Cinemark, Cineflix, Kinoplex e Cinesystem.

