Xbox anuncia primeira Developer Direct 2025 para 23 de janeiro

A Microsoft comunicou nesta quinta-feira (9/1) mais uma edição da Developer_Direct para o dia 23 de janeiro. A conferência geralmente mostra bastidores e detalhes internos dos estúdios sob o comando da Xbox, focando principalmente nos novos títulos que a empresa está prestes a lançar. Quatro estúdios vão se apresentar no evento, a ID Software, a Compulsion Games, a Sandfall Interactive e um estúdio misterioso.

ID Software

Trazendo mais detalhes sobre a novíssima aventura do Doom Slayer, a ID Software deve mostrar novas imagens de Doom: The Dark Ages. O jogo coloca o matador de demônios de volta a idade média, além disso, uma nova mecânica com o escudo foi adicionada para uma variação de jogabilidade mais dinâmica. Não só isso, mas o trailer inicial já revelou fases aéreas e missões com um robô gigante. A apresentação também deve cravar uma data para Doom: The Dark Ages chegar, já que a única informação sobre data até o momento é que o jogo chega este ano.

Compulsion Games

Do estúdio de We Happy Few, South of the Midnight foi anunciado em 2024, com música e mitologia, o jogo de ação e aventura da Compulsion Games promete ser um “conto de fadas moderno” trazendo monstros e magias como principal atrativo do game. Um de seus atributos mais fortes são os visuais do jogo, que lembram animações como Homem-Aranha no Aranhaverso e As Tartarugas Ninjas: Caos Mutante. South of Midnight também deve ter sua data de lançamento anunciada no evento.

Sandfall Interactive

O estúdio estreante, Sandfall Interactive vai mostrar mais detalhes do seu primeiro jogo em desenvolvimento, Clair Obscur: Expedition 33, o jogo é um RPG de turno com gráficos quase fotorrealistas graças à Unreal Engine 5 e uma história densa com fundo de magia e política. No seu último trailer lançado em 2024, foi confirmado grandes estrelas participando do projeto, Andy Serkis de O Senhor dos Aneis vai dublar um dos personagens, assim como Charlie Cox, o Demolidor da Netflix. Clair Obscur: Expedition 33 ainda não tem uma data confirmada para chegar, mas deve ser anunciada no evento.

É uma revelação misteriosa

O último estúdio e o mais misterioso de todos, os fãs têm especulado nas redes sociais que é Fable da Playground Games, que até o momento teve poucos detalhes divulgados em sua prévia, sendo o último o que finalmente trouxe a nova jogabilidade da série. Mas nenhuma informação foi confirmada sobre o estúdio misterioso, pode ser um novo anúncio que a empresa tenha planejado exclusivamente para o evento, resta esperar até o dia 23 de janeiro.

