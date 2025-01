Atores de 'Escola de Rock' se casam 22 anos após filme

Angelo Massagli e Caitlin Hale do filme Escola de Rock (2003) deram um final feliz digno de cinema à sua história ao se casarem 22 anos após se conhecerem nos bastidores da produção. Fotos da cerimônia foram compartilhadas por Caitlin nesta quarta-feira, 8.

"Um agradecimento especial a todos que contribuíram para um dia inesquecível", escreveu Hale em seu perfil no Instagram .

Os atores tinham apenas 10 anos quando participaram das audições para o longa estrelado por Jack Black, em que interpretaram Frankie, o "cara durão" da segurança da banda, e Marta, a jovem cantora apelidada de "Blondie" pelo protagonista.

O reencontro aconteceu em 2018, quando ambos estudavam em universidades na Flórida. Em 2019, eles se mudaram juntos para o Brooklyn. Quatro anos depois, em junho de 2023, Angelo pediu Caitlin em casamento.

De acordo com o The New York Post, nove ex-colegas de elenco estiveram presentes na cerimônia, enquanto Jack Black, embora ausente por compromissos profissionais, enviou mensagens carinhosas ao casal.

Atualmente, Angelo trabalha como advogado e consultor de produtos musicais para o TikTok, enquanto Caitlin é ultrassonografista obstétrica.