Jay-Z solicita arquivamento de processo de agressão sexual

Jay-Z, cujo nome verdadeiro é Shawn Carter, apresentou uma moção solicitando o arquivamento do processo de agressão sexual movido contra ele.

A acusação, feita por uma mulher identificada como Jane Doe, afirma que o rapper e Sean “Diddy” Combs a agrediram sexualmente em 2000, quando ela tinha 13 anos.

Na quarta-feira, o advogado de Carter, Alex Spiro, protocolou o pedido com aprovação da juíza distrital Analisa Torres. A defesa baseia-se em alegadas inconsistências no depoimento da acusadora. Spiro destacou uma entrevista de Jane Doe à NBC News, em que ela admitiu ter cometido “alguns erros” ao relatar sua história.

O advogado ainda questionou a conduta de Tony Buzbee, representante legal de Jane Doe. Segundo Spiro, Buzbee estaria movendo o processo sem uma investigação adequada e levantando acusações sem embasamento. “Ele está acusando meu cliente de um crime horrível sem examinar devidamente as alegações”, afirmou Spiro, que também apontou a existência de um processo de difamação anterior entre Carter e Buzbee.

Em contrapartida, o advogado da acusação rebateu as críticas, afirmando que a defesa de Jay-Z está tentando intimidá-lo. “Com cada nova ação, eles demonstram desespero. Não seremos intimidados ou recuaremos diante de táticas agressivas”, declarou Buzbee.

Jay-Z: Pedido de sanção e alegações de chantagem

Além do arquivamento do processo, Jay-Z também solicita uma sanção monetária contra Buzbee e seu escritório, alegando que as acusações são baseadas em “fatos não investigados ou extremamente improváveis de serem verdadeiros”. A moção inclui um pedido de indenização por honorários advocatícios, argumentando que o caso carece de mérito.

A defesa de Carter também relembrou declarações anteriores do rapper, que classificou a acusação como uma “tentativa de chantagem”. Em nota, a Roc Nation, empresa de entretenimento de Jay-Z, chamou Buzbee de um “advogado 1-800 em busca de dinheiro e fama”.

A juíza Analisa Torres já havia criticado anteriormente a abordagem combativa de Alex Spiro, que, segundo ela, incluiu linguagem inflamatória e ataques pessoais a Buzbee. No entanto, nesta nova moção, Spiro reforçou a existência de “inconsistências e impossibilidades absolutas” no relato de Jane Doe.

O caso segue em andamento, mas o pedido de arquivamento e as acusações de ambas as partes aumentam a complexidade do processo. Enquanto Jay-Z busca encerrar o caso rapidamente, a equipe da acusação promete continuar sua luta na justiça, defendendo a validade das alegações feitas por Jane Doe.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis