"Marvel Rivals": Temporada 1 está disponível para os jogadores

Chegou oficialmente nesta sexta-feira (10/1) a primeira temporada de Marvel Rivals aos consoles e PC, que traz o Quarteto Fantástico defendendo Nova York das forças malignas da noite, lideradas pelo próprio conde Drácula. Com dois mapas, um na casa do Doutor Estranho, o Sanctum Sanctorum e o outro em Nova York, Midtown, Eternal Night Falls estreia. Além disso, dois novos personagens se juntam ao vasto elenco do jogo, o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, ambos da primeira de família de heróis Marvel passam a compor o panteão da gigante dos quadrinhos disponível no jogo.

Metade do Quarteto

O Senhor Fantátisco e a Mulher Invisível também receberam skins das suas versões vilanescas. (foto: Reprodução/NetEase Games)

O casal fantástico foi a primeira metade a ser incluída no jogo, mas a Netease já prometeu que o Coisa e o Tocha Humana serão os próximos a entrarem com personagens jogáveis em Marvel Rivals. O Senhor Fantástico faz parte da classe dos Duelistas, sendo o equivalente do dano em Overwatch, essa focada mais em combate, já a Mulher Invisível é uma Estrategista, a equivalente à cura, classe com habilidades focadas em curar e auxiliar os outros jogadores, seja aumentando o seu dano ou oferecendo escudo, por exemplo.

Os personagens também ganharam roupas que referenciam trajes dos quadrinhos, com o Senhor Fantástico recebendo a roupa do Criador, a versão dos quadrinhos Ultimate de Reed Richards que acaba se tornando um vilão. Na mesma onda vilanesca, a Mulher Invisível recebeu uma skin de Malacia, uma versão obscura dos quadrinhos, mas onde Sue Storm também se virou contra sua família do Quarteto Fantástico.

Passe de Temporada

Wolverine, Loki, Feiticeira Escarlate, Homem de Ferro e Cavaleiro da Lua são alguns dos heróis que vão receber skins exclusivas na nova temporada. (foto: Reprodução/NetEase Games)

Marvel Rivals já tinha o primeiro Passe de Temporada antes da estreia de Eternal Night Falls, a Temporada Zero, com skins para o Pantera Negra, Mantis, Doutor Estranho, Hela e Justiceiro. Com o lançamento de Eternal Night Falls esse número dobrou, com Wolverine, Cavaleiro da Lua, Rocket Racoon, Loki, Homem de Ferro e vários outros personagens recebendo suas próprias roupas temáticas.

With the arrival of Season 1: Eternal Night Fall comes our brand new Battle Pass: Darkhold!



The Darkhold contains two powerful spells that have aroused interest in opposing forces: The Vampiric Verses can create creatures of the night, while the Montesi Formula can… pic.twitter.com/QVNw02gxxq — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 9, 2025

“ Com a chegada da Temporada 1: Eternal Night Fall, vem nosso novo Passe de Batalha: Darkhold!

O Darkhold contém duas magias poderosas que despertaram o interesse de forças opostas: os Versos Vampíricos podem criar criaturas da noite, enquanto a Fórmula Montesi pode eliminá-las

Quando a Noite Eterna desceu sobre Nova York, as páginas do Darkhold estavam espalhadas por Manhattan. Agora, a corrida começou para impedir que seu poder sombrio caia nas mãos erradas. Junte-se a nós na batalha em Marvel Rivals e ajude a recuperar as páginas perdidas!

Passe da Temporada 1: Darkhold traz o dobro de conteúdo e emoção do passe da Temporada 0, carregado com 10 trajes deslumbrantes e seus conteúdos relacionados.”

Balanceamento

Depois de um feedback da comunidade, a NetEase fez alguns ajustes nos personagens para melhorar a dinâmica de combate. (foto: Reprodução/NetEase Games)

Além disso, diversos personagens foram rebalanceados graças ao feedback da comunidade, seja para aumentar o dano — Buff — ou para diminuir o dano — Nerf. Confira a lista completa divulgada:

Hela será nerfada

Gavião Arqueiro será nerfado

Capitão América será buffado

Venom será buffado

Tempestade será buffado

Manto e Adaga será buffado (se estiver na colaboração)

Wolverine será buffado

Marvel Rivals tem sido um sucesso estrondoso desde o lançamento no fim de 2024, no último balanço feito pela GameLook, o jogo arrecadou na sua temporada zero, cerca de 132 milhões de euros, o que na cotação atual, seria equivalente a mais de R$ 800 milhões. A maior parte dessa receita foi gerada pelo Passe de Batalha Premium da Temporada Zero. Só no PC, o jogo consegue manter diariamente mais de 200 mil jogadores simultâneos segundo o Steam Charts, e com a chegada da nova temporada esse número deve crescer muito.

Marvel Rivals está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

