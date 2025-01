BBB 25: Diogo Almeida já foi apontado como affair de Cissa Guimarães

O ator Diogo Almeida, anunciado como um dos participantes do BBB 25, já foi apontado como affair de Cissa Guimarães. Em 2016, os dois foram fotografados juntos, surgindo boatos de que estariam se relacionando. No entanto, nenhum deles se pronunciou na época.

Diogo competirá no BBB ao lado da mãe, Vilma. Carioca, foi protagonista da novela Amor Perfeito, da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz.

Já a mãe, de 68 anos, é natural de Aracaju, em Sergipe, e moradora do Rio de Janeiro. Ela chegou a iniciar uma inscrição com o marido para participar da edição do reality deste ano.

Juntos, os dois gostam de descobrir novas histórias. "Um é companheiro do outro, um protege o outro. Somos amigos. A dupla ideal", comenta Vilma. “Não tem pessoa melhor para estar comigo nesse momento. Ela merece viver isso, e essa é também a realização de um sonho dela", completa Diogo.

Os participantes do BBB 25 foram revelados nesta quinta-feira (9/1), durante a programação da Globo. Três novas duplas ainda faltam ser divulgadas.