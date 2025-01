BBB 25: três duplas disputam última vaga para entrar no reality

A votação já está aberta no site do Gshow - (crédito: Divulgação/Globo)

As últimas três duplas participantes do BBB 25 foram reveladas na manhã desta sexta-feira (10/1). No entanto, apenas uma participará do reality.

Uma votação foi aberta para o público poder escolher quem irá ocupar a 12ª vaga na edição. O resultado será revelado ao vivo na segunda (13), durante a estreia.

Confira as três últimas duplas:

Cléber e Joseane (mãe e filho)

Joseane tem 41 anos e é técnica de enfermagem. Ela decidiu competir no programa com Cléber, seu filho mais velho, de 24 anos. O professor de geografia foi convocado para um concurso público no dia em que foi confinado para o programa.

O baiano namora há 4 anos e prometeu não se envolver com ninguém na casa. Com mania de organização e disposição para treta, Joseane revelou ao Gshow que tem crush em Chay Suede e que se casou com um amigo do pai do seu primeiro filho.

Paula e Nicole (mãe e filha)

A dupla de mãe e filha sonha em entrar juntas no BBB. As duas são tão parecidas que frequentemente são confundidas como irmãs. Formada em jornalismo, trabalha como assessora de governança e, de tempos em tempos, vende queijo que compra em Minas Gerais, e tem uma agência de viagem online. Nas horas vagas, gosta de ir à praia de nudismo.

Nicole que teve a ideia de se inscrever com a mãe para o BBB 25. A estudante chama atenção por sua risada característica, que as pessoas descrevem como “estranha”.

Guilherme e Joselma (genro e sogra)

Guilherme decidiu competir na casa mais vigiada do Brasil com a sogra. Ambos são de Olinda, Pernambuco. Guilherme é fisioterapeuta, atende idosos em domicílio e não deixa de sonhar e nem de cuidar das pessoas. Em agosto de 2023, se casou com Letícia, que conheceu durante a faculdade. A família define Guilherme como “esquecido” e conta que ele já deixou de buscar a mulher algumas vezes.

Joselma tem 54, é dona de casa de fã de Alcione. Conta que ouvia as músicas da cantora no volume máximo quando sofria desilusão amorosa com o marido. Chegou a ser “expulsa” de uma casa alugada depois que a proprietária pediu de volta o local após uma festa com som alto.

Votação

A votação para escolher quem entra na casa como participante já está aberta no Gshow. O resultado será revelado no programa de estreia, na segunda-feira (13/1).