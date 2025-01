Netflix faz festival gratuito para promover 5ª temporada de Sintonia

Após ser confirmada a quinta e última temporada de Sintonia, a Netflix anunciou Sintonia — O Último Baile, festival que celebra o encerramento da série queridinha dos brasileiros. O evento será realizado no dia 1º de fevereiro, das 12h até as 22h, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A classificação indicativa do festival é para maiores de 18 anos.

Leia também: 'Sou apenas um músico que não quer tocar sozinho', diz Ringo Starr em entrevista exclusiva

Para tocas as 10 horas de festival, a Netflix confirmou atrações como MC Hariel, Tasha & Tracie, MC IG, Duquesa, MC Menorzinha e RT Mallone. O evento terá capacidade para 13 mil pessoas, mediante retirada prévia de ingressos em um dos pontos físicos de distribuição. A entrada é limitada e cada pessoa poderá adquirir dois convites por CPF.

Leia também: BBB 25: Diogo Almeida já foi apontado como affair de Cissa Guimarães

O Último Baile é feito especialmente para os fãs da série e terá uma curadoria assinada por famosos bailes funks de São Paulo, como DZ7, Ruinha, Baile do Céu e São Jorge. A festa promete ser uma experiência imersiva para celebrar toda a caminhada da série brasileira.

Leia também: Por que brasileiros são tão fascinados por reality shows