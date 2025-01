Sintonia: Trailer da 5ª temporada revela desafios e conflitos decisivos

O momento mais aguardado pelos fãs de Sintonia finalmente chegou! A Netflix acaba de revelar o trailer oficial da 5ª temporada da maior série original brasileira da plataforma. Com estreia marcada para 5 de fevereiro, a nova fase promete reviravoltas emocionantes para os protagonistas Nando (Christian Malheiros), Rita (Bruna Mascarenhas) e Doni (Jottapê). Nos novos episódios, os três amigos enfrentarão escolhas desafiadoras que colocarão à prova a força da amizade do trio.

Sintonia é uma série da Gullane, uma das principais produtoras do mercado audiovisual brasileiro. Inspirada na ideia de KondZilla, a produção busca retratar com autenticidade a realidade das comunidades brasileiras. Na 5ª temporada, os personagens Doni e Rita vivem um dilema marcante: seguir os respectivos sonhos ou lidar com visitas inesperadas do passado, que trazem revelações surpreendentes e complicações.

Enquanto isso, Nando, após confrontar as consequências das escolhas tomadas na temporada anterior, enfrenta propostas perigosas que exigirão decisões cruciais. Elas não apenas impactarão a vida dele, mas também a de todos ao redor. Com laços de amizade e relações familiares colocados à prova, os episódios finais de Sintonia prometem encerrar a história com intensidade e emoção.