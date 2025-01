Cine Brasília recebe o diretor Marcelo Caetano para sessão de 'Baby'

O Cine Brasília recebe neste sábado (11/1) o diretor Marcelo Caetano para sessão acompanhada de debate do seu novo filme, Baby. A obra, que estreou quinta nos cinemas brasileiros, conquistou mais de dez prêmios em festivais nacionais e internacionais em 2024.

Baby foi um destaque no Festival do Rio e estreou em Cannes, levando o prêmio de Melhor Ator Revelação com Ricardo Teodoro. Baby acompanha Wellington, jovem que sai da Fundação Casa após dois anos e precisa se virar em São Paulo. O seu caminho cruza com o de Ronaldo, homem mais velho que vende drogas e está envolvido na prostituição.

Os dois criam uma relação protetiva que acaba se desencadeando em um romance. O longa de Marcelo Caetano reforça o destaque do cinema brasileiro no exterior. O diretor Marcelo Caetano desejava que Baby fosse consumido por um público mais amplo, sem ficar contido apenas na comunidade queer.

“Meu primeiro filme teve uma circulação legal mas mais em festivais LGBTQIAPN+. Baby já levou a gente para Cannes, fomos para países que nunca imaginamos, Indonésia, Índia, Filipinas. Isso é bem diferente para um filme nessa temática”, destaca o diretor que teve um espaço de sete anos entre seu primeiro filme e Baby.

O desejo de furar a bolha era um foco principal. Apesar de estar fazendo um filme queer, Marcelo desejava que Baby chegasse aqueles que se interessam por cinema autoral. “A gente fala da bolha, mas ela é muito extensa.

Queremos convidar a comunidade a assistir para que vejam como existe um cinema LGBT de qualidade que faz parte do cinema brasileiro”, ressalta. Em paralelo, a presença em festivais internacionais faz com que amplie o número de espectadores interessados no cinema nacional.

Para Marcelo, um dos grandes diferenciais do filme é um roteiro muito bem trabalhado. O diretor critica que no Brasil não se financia mais a escrita de roteiros, mas que tirou dois anos de trabalho em pesquisa e no levantamento da história.

“Tive tempo de estudar, trabalhar e encontrar parcerias. Bato muito nessa tecla de que um roteiro muda tudo, e é necessário criar mais possibilidades para os roteiristas”, destaca.

Baby chega oficialmente aos cinemas depois de lotar sessões em festivais internacionais. Marcelo Caetano acredita que o cinema brasileiro está em um ótimo momento, destacando filmes como Ainda estou aqui, Motel Destino e Malu.

“Estão olhando para o cinema brasileiro com uma forma carinhosa, como algo que reflete as questões da nossa sociedade”, comenta. “Estreamos em uma data que a programação tem muitos filmes familiares, para o público infantil. Eu estou lançando um filme familiar para o público adulto, quero levar outras famílias para o cinema”, finaliza Marcelo Caetano.



