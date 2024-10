Diego e Daniele Hypolito se envolvem em climão com Jade Barbosa

A amizade entre os irmãos Diego e Daniele Hypolito com a ginasta Jade Barbosa parece que desandou de vez. Nas redes sociais, o atleta publicou uma foto antiga da ex-amiga ao lado da sua irmã, e mandou uma indireta bem direta para a medalhista olímpica .

Em seus Stories do Instagram, Diego lamentou o afastamento e escreveu: "Saudades de quando o amor não era só conveniente", disparou ele. Na sequência, o irmão de Daniele apagou a publicação. No entanto, a web resgatou as declarações e comentou sobre episódio.

"Ué gente, foto antiga. As pessoas e as coisas mudam, sabe? tem amizades que acabam ou se afastam, é normal", comentou um usuário. "Que mico! Querer falar algo no mesmo dia do casamento da mulher", escreveu outro. "Pelo comentário, tá explicado o pq não foi chamado", opinou mais um.

Vale lembrar que, na última terça-feira (8), Jade Barbosa se casou com o administrador Leandro Ferlini, na Itália, após realizar uma cerimônia no Brasil na última semana. Entretanto, os irmãos não estavam presente na lista de convidados.

Vale lembrar que, alguns dos amigos ginastas da atleta que estiveram presente na cerimônia foram: Lorrane Oliveira, Flavia Saraiva, Arthur Nory, Daiane dos Santos, Julia Soares e Rebeca Andrade.