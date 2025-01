Ex-ator mirim morre em decorrência dos incêndios florestais em Los Angeles

O ex-ator mirim da Austrália, Rory Sykes, morreu aos 32 anos vítima dos incêndios florestais que atingem Los Angeles. A informação foi divulgada pela mãe do artista, Shelley Sykes, no X (antigo Twitter). "Estou com o coração totalmente partido", lamentou.

Rory estava na casa da família, em Malibu, na Califórnia, quando a residência pegou fogo em 8 de janeiro. Shelley disse que tentou apagar as cinzas do incêndio do telhado da casa usando uma mangueira, mas a água não estava funcionando.

O ator nasceu cego com paralisia cerebral e tinha dificuldade para andar. "Ele superou muitas coisas com cirurgias e terapias para recuperar a visão e aprender a andar. Apesar da dor, ele ainda se entusiasmou em viajar pelo mundo comigo, da África à Antártida", contou a mãe.

Rory esteve na série de TV britânica Kiddy Kapers, de 1998. Ao lado da mãe, ele fundou uma instituição de caridade chamada Happy Charity, que oferece "esperança, felicidade e saúde para aqueles que estão sofrendo", conforme o site.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx