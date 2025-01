Luísa Sonza e Paulo Londra homenageiam a praia de Ubatuba

A cantora brasileira Luísa Sonza e o artista argentino Paulo Londra deram início ao ano de 2025 com o lançamento do single “Itamambuca”, já disponível em todas as plataformas digitais.

A música, que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e chegou aos trending topics do “X” (antigo Twitter), marca a primeira novidade musical de Luísa este ano e reforça sua busca por maior projeção internacional.

O título da canção faz alusão à famosa Praia de Itamambuca, situada no litoral norte de Ubatuba, São Paulo. Conhecida por suas paisagens paradisíacas, a praia encanta turistas e surfistas com suas águas cristalinas, areia branca e a rica vegetação da Mata Atlântica ao redor.

Reconhecida como um dos destinos mais icônicos da região, Itamambuca também é palco de importantes competições de surfe e atrai visitantes que buscam contato com a natureza e experiências ao ar livre.

A música busca capturar o espírito único da praia, celebrando sua serenidade e exuberância natural. Além de suas ondas perfeitas para o surfe, Itamambuca é um local de descanso e harmonia, oferecendo trilhas ecológicas, prática de esportes como stand-up paddle e caiaque, além de quiosques e pousadas que combinam simplicidade com conforto.

A preservação ambiental é um destaque na região, garantindo que o turismo sustentável seja prioridade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo londra (@paulolondra)

Luísa Sonza e Paulo Londra e suas conexões com Itamambuca

A relação de Paulo Londra com a praia transcende a música. O cantor revelou que Itamambuca é um de seus destinos favoritos no Brasil, sendo um refúgio frequente durante suas férias. Essa ligação pessoal com o local foi a inspiração para o nome e o conceito da canção. Segundo Londra, a energia da praia, aliada à tranquilidade e ao contato com a natureza, influenciou diretamente a composição.

Para Luísa Sonza, o lançamento de “Itamambuca” reflete seu desejo de explorar novas colaborações internacionais e ampliar seu alcance artístico. “Essa música é um convite para as pessoas conhecerem a beleza do Brasil e se conectarem com o que há de mais autêntico em nossas paisagens e cultura”, comentou a artista.

O single é uma celebração não apenas da praia, mas também da conexão entre os dois artistas, que compartilham o amor pela natureza e pela música. “Itamambuca” promete ser trilha sonora para quem busca explorar o litoral paulista e mergulhar em momentos de paz e inspiração.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis