Confeiteiro Junior Vieira morre aos 47 anos, em São Paulo

O cake designer Junior Vieira morreu neste domingo (12/1), aos 47 anos, em São Paulo. Ele estava internado e sofreu complicações decorrentes de insuficiência renal e hepática. A informação foi compartilhada nas redes sociais.

"É com grande pesar e muita tristeza que informamos o falecimento do nosso querido e amado Junior Vieira. Ele foi uma pessoa incrível e nos deixa muitas lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações", diz o comunicado.

Na nota, a família também agradeceu o carinho dos fãs e disse que as informações sobre o velório e enterro serão divulgadas em breve.

Junior tinha mais de duas décadas de carreira e era reconhecido por transformar bolos em obras de arte. No Instagram, o mestre da confeitaria tinha quase 30 mil seguidores.

"Este bolo é a definição de elegância e modernidade! Com camadas perfeitamente lisas e um design escultural que lembra movimentos orgânicos e fluidos", diz uma das publicações, se referindo a um bolo com vários andares e detalhes de pétalas brancas.

"Um bolo que é pura poesia! Com suas camadas impecáveis e detalhes texturizados, ele se transforma em uma verdadeira obra de arte. As flores vermelhas vibrantes contrastam lindamente com o fundo branco, enquanto a espiral delicada dá movimento e sofisticação", diz outro post, descrevendo um bolo para um aniversário de 15 anos.