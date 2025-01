Espetáculo mistura referências de Beatles e Clube da Esquina

O teatro da Caixa Cultural de Brasília recebe hoje Beatles na Esquina, um espetáculo que mistura dois fenômenos da música: os Beatles e o Clube da Esquina. Idealizado pelo cantor Daniel Lima com participação de Roberta Campos, o show, que já passou por Belo Horizonte e Goiânia, está marcado para às 20h e os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Cultural. Depois da capital, as apresentações seguem para São Paulo, Rio de Janeiro e voltam para Minas.



A ideia de misturar os dois grupos surgiu depois de uma colaboração de Daniel com o músico Beto Guedes em um cover de The Long and Winding Road. Após a parceria, os dois perceberam a grande influência dos Beatles na música brasileira. "Quando a gente lançou essa faixa vimos o tanto que esses dois mundos são intimamente conectados, o quanto que o clube foi influenciado pelos Beatles e manteve o legado. Aí a gente entendeu que esse projeto tinha que virar um show e começamos a explorar outras músicas" explica Daniel.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O cantor observa que, inicialmente, a escolha do repertório foi trabalhosa, por conta do grande número de canções que ambos os grupos tem, era difícil fazer a seleção das melhores sem deixar a apresentação extremamente longa: "mas aos poucos a gente foi chegando a um consenso e um formato que pudesse comunicar o que a gente considera que é a essência desses dois universos. O que nos ajudou a manter mais músicas foi a criação de medleys, isso ajudou a gente a ter mais músicas dentro de um tempo de show". As canções foram escolhidas considerando os temas das letras e as estruturas musicais, com o objetivo de criar um diálogo harmonioso entre elas.

Além de Daniel e Roberta, o espetáculo conta com Rodrigo Rios na direção musical e na bateria, Adriano Campagnani no baixo, Augusto Nogueira na guitarra e violão, Gustavo Figueiredo no piano elétrico e acordeom, Luadson Constancio no teclado e Ricardo Cheib, Fabiane Alcântara, Alice Gonçalves e Vinícius Motta na percussão e backing vocals.

"Se você gosta de Beatles e Clube da Esquina ou está familiarizado com apenas um desses universos, não perca esse show, porque a gente está mexendo com a memória afetiva das pessoas em cima do palco, e mais do que isso, a gente quer transmitir esse conteúdo que é muito rico, temos a intenção de propagar uma leveza, uma alegria, uma esperança. Então o Beatles na esquina é mais do que subir ao palco e tocar algumas músicas, é uma experiência" finaliza Daniel

Beatles na Esquina

Dia 14 de janeiro, às 20h, na Caixa Cultural Brasília (Setor Bancário Sul - Quadra 4 - Asa Sul - Brasília/DF). Ingressos disponíveis na Bilheteria Cultural, a partir de R$ 15 (meia-entrada).