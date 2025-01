BBB 25: primeira prova de resistência vale imunidade; veja regras

O BBB 25 estreou nesta segunda (13/1) com uma prova de resistência para enaltecer as origens do programa. As duplas disputaram a imunidade na primeira semana do programa logo no primeiro episódio.

Na sala amarela com as cores do patrocinador da prova, Tadeu Schmidt e os Dummies explicaram a prova para os participantes, que deveriam sustentar um cabo esticado entre argolas, mas sem tocá-las. Um produto do Mercado Livre seria enviado ao parceiro pelo vão.

Posicionados um de cada lado da raia, os jogadores da dupla mantém o cabo esticado com o aperto de mãos do Mercado Livre por baixo da barra de sustentação. Se a logomarca ou o cabo encostar nas argolas, uma das luzes vermelhas irá acender e a dupla será eliminada.

Assim que a campainha do Mercado Livre tocar, um produto irá aparecer no telão. O jogador que será o representante de envios deverá pegar a caixa na esteira e passá-la para o parceiro pelo no meio da raia.

Em seguida, o segundo jogador assume o papel de entregador e leva a caixa até o cliente antes que o tempo acabe. A entrega só será validada quando a luz verde da casa acender. Se a entrega não for feita dentro do tempo, a dupla será eliminada.

A cada rodada, a última dupla a entregar a caixa dentro do tempo vai sofrer uma consequência na cabine. As duplas deverão voltar à posição inicial e esticar o cabo antes que termine a contagem regressiva no telão.