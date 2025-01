Equipe de Diego Hypólito explica relação de atleta com Bolsonaro

Diego Hypólito, confirmado no elenco do BBB 25, viu seu nome viralizar nas redes sociais antes mesmo de sua estreia no reality. O motivo foi a repercussão de uma foto ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que gerou críticas e ataques ao ginasta. Em nota, divulgada nessa segunda-feira (13), a equipe do atleta esclareceu os motivos do encontro e negou qualquer vínculo político com Bolsonaro. As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias.

Segundo a assessoria, o encontro aconteceu em outubro de 2019, durante um período em que Diego enfrentava dificuldades financeiras, sem patrocínios ou salário.

“Em um momento de grande adversidade, Diego Hypólito se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, buscando apoio para o setor esportivo, que atravessava uma crise”, explicou a equipe. O ginasta também recorreu a outros líderes políticos, como Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, em busca de soluções para o esporte.

A equipe destacou que Diego não possui alinhamento político com Bolsonaro ou qualquer outra figura. Ele mesmo declarou, em entrevista ao programa Altas Horas, que o encontro foi solicitado pelo ex-presidente e que o objetivo era discutir pautas ligadas ao esporte, educação e cultura. “Ao aparecer em uma foto, parece que você apoia todas as intolerâncias associadas. Recebi ameaças contra mim e minha família. Fui muito atacado”, desabafou Diego.

Além de esclarecer a situação, a assessoria ressaltou o trabalho do Instituto Hypólito, que atende cerca de 200 crianças de comunidades carentes, oferecendo oportunidades no esporte. Diego segue como uma voz ativa na luta pela valorização do setor e em causas sociais, como o incentivo à vacinação contra a COVID-19 e o combate à desinformação.

O ginasta, que agora participa do BBB 25, reforçou seu compromisso com a inclusão e o respeito às diferenças, valores que espera transmitir ao público durante sua trajetória no programa.