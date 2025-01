Music Video Festival Awards 2024 anuncia lista de finalistas

Nesta segunda-feira (13/1), o Music Video Festival Awards 2024 anunciou a lista de finalistas das 25 categorias de videoclipes, sendo 18 nacionais e oito internacionais. Também foi aberta a votação para o público, em quatro categorias, até o dia 23 de janeiro por meio do site https://votacao.musicvideofestival.com.br/.

A rapper paulista Jovem MK é a artista brasileira que lidera no número de indicações ao concorrer em seis categorias. Já Gloria Groove, Anitta, Dino D’Santiago e Amaro Freitas concorrem, cada um, em quatro categorias. Por fim, Assucena, Baco Exu do Blues, Gaby Amarantos, Banda UÓ, Luísa Sonza, Maiara & Maraísa e Matuê foram indicados a três categorias.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 28 de janeiro, a partir das 19h, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Um cota de convites será disponibilizada gratuitamente para o público, em link a ser divulgado nas próximas semanas nas redes sociais do evento.