Leandro Hassum retorna ao cinema com 'Uma advogada brilhante'

Leandro Hassum retorna ao cinema com novo filme de comédia - (crédito: Divulgação)

A comédia nacional Uma advogada brilhante estreia nos cinemas brasileiros em 6 de março e traz de volta Leandro Hassum às telonas. O filme é dirigido por Ale McHaddo, que também assina o roteiro, e conta com um elenco de peso.

A trama segue o advogado Dr. Michelle, vivido por Leandro Hassum, que luta para manter o sustento da família. No entanto, ele é pego de surpresa quando descobre que será demitido do escritório de advocacia em que trabalha, pois a empresa vai passar a aceitar apenas mulheres.

No entanto, por ser confundido diariamente com uma mulher, o personagem se aproveita da situação para se passar por uma advogada, Dra. Michelle. Assim, consegue garantir o emprego e pagar a pensão alimentícia do filho e da ex-mulher.

A diretora Ale McHaddo, que passou por experiências pessoais desafiadoras, explica que o humor foi essencial para superar os preconceitos que enfrenta como mulher trans. O filme busca, assim, discutir temas importantes de uma forma acessível e divertida.