Carlinhos Brown lança Nêga Meiguice e celebra 40 anos de axé music

Na última sexta-feira (10/1), Carlinhos Brown, um dos maiores nomes do Axé Music, lançou o novo single, Nêga Meiguice. A faixa traz um ritmo contagiante e uma mensagem positiva, prometendo ser o grande hit do Carnaval de 2025. O lançamento marca os 40 anos da trajetória criativa do artista, que continua renovando a essência do gênero que ajudou a popularizar.

Com referências culturais marcantes, o refrão de Nêga Meiguice homenageia Obaluaê, orixá da cura e das doenças, reforçando o compromisso de Brown com a valorização das raízes afro-brasileiras. Essa conexão com a espiritualidade e a cultura torna o single ainda mais especial, ampliando sua relevância no cenário musical.

Para Carlinhos Brown, a música reflete sua dedicação em usar a arte como ferramenta de transformação social e emocional. Nêga Meiguice celebra a alegria, a resistência e a energia do axé, o que mantém viva a essência de um gênero que é símbolo de identidade e celebração no Brasil.

