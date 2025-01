Festival Candangeek vai reunir amantes de jogos e k-pop

O Venâncio Shopping receberá, a partir desta quarta-feira (15/1) e até este sábado (18/1), o festival Candangeek. O evento contará com produtos geeks e artesanatos de artistas locais, doces e bebidas asiáticas, biscoitos temáticos, jogos de tabuleiro e apresentações de k-pop. A entrada é franca.

A feira geek de artesanato ocorrerá todos os dias na Praça de Alimentação, das 10h às 18h. Já no sábado, haverá, de 15h às 21h, uma arena de jogos de tabuleiro do Programa de Ensino Eugênio, comandado pela professora Karine Aguiar e voltado para diferentes faixas etárias. No mesmo dia, das 15h30 às 18h30, o Palco K-Pop, que será montado na Praça de Alimentação, sediará apresentações livres e de random play dance.

O destaque musical será o grupo MacaRRRons, que irá se apresentar às 17h. No show, as cosplayers Aguigui e Mimila farão a coreografia do hit Idol, do anime Oshi no Ko, e convidarão o público a dançar músicas do conjunto feminino japonês Atarashi Gakko!.