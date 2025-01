Filipe Ret lança primeiro clipe do novo álbum

O rapper Filipe Ret estreia hoje, 14 de janeiro de 2025, o clipe oficial de “Acima de Mim Só Deus”, faixa que integra o aclamado álbum NUME.

Com produção musical de Mãolee e LV e a colaboração de Maru2D, a música reflete sobre fé, autenticidade e os desafios da autoconfiança.

O clipe já está disponível no canal oficial do artista no YouTube e promete ser mais um marco visual na trajetória de Ret, que vem se consolidando como um dos grandes nomes do rap e trap brasileiro.

Em 2024, o álbum NUME superou 115 milhões de streams nas plataformas digitais, garantindo a Filipe Ret o Disco de Ouro. A música “Acima de Mim Só Deus” também alcançou números expressivos nas rádios nacionais, com mais de 12 mil execuções. Este sucesso reafirma a relevância do artista no cenário musical e destaca sua habilidade em combinar poesia e performance visual de maneira única.

Filipe Ret: Reflexão sobre trajetória e conexão com as raízes

“Acima de Mim Só Deus” vai além de uma simples faixa musical. A composição é um mergulho profundo na jornada pessoal e profissional de Filipe Ret. O artista narra os contrastes entre o início humilde na música e o reconhecimento nacional que conquistou ao longo dos anos. Ret usa suas rimas afiadas para revisitar suas origens e destacar a importância de manter sua essência, mesmo diante do sucesso.

O retorno ao estilo boombap nesta faixa é um tributo às bases do rap que moldaram sua trajetória. Apesar de abraçar o trap e experimentar com novas sonoridades ao longo da carreira, Ret mostra que o respeito às raízes é um elemento essencial de sua autenticidade artística. “Quanto mais iluminado eu fico, mais escuridão atraio”, afirma o rapper, refletindo sobre os desafios que acompanham a fama e a responsabilidade de ser um ícone no gênero.

O clipe de “Acima de Mim Só Deus” é uma verdadeira obra de arte cinematográfica. Cada detalhe, da direção de arte às locações, foi cuidadosamente planejado para transmitir a mensagem central da música: a importância da fé, da autenticidade e da perseverança. O vídeo promete envolver o público em uma experiência imersiva, reafirmando Filipe Ret como um dos artistas mais inovadores do país.

Em suas próprias palavras, o álbum NUME é um convite para as pessoas resgatarem suas essências em um mundo onde comparações e padrões superficiais se tornaram predominantes. Com essa mensagem poderosa e um clipe impactante, Filipe Ret continua a moldar tendências e a inspirar novos artistas na cena musical brasileira.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis