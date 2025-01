Pitty anuncia pausa na carreira após ciclo de mudanças

Em entrevista exclusiva ao POPline, Pitty compartilhou sua decisão de fazer uma pausa na carreira após quatro anos de intensas atividades.

A cantora, que marcou a cena musical com projetos como a turnê Matriz e a comemoração dos 20 anos de Admirável Chip Novo, destacou que este é um momento de “mudanças profundas, estruturais; como artista e pessoa”. Segundo Pitty, esse período de transformação certamente influenciará suas criações futuras, reforçando a arte como seu canal de expressão e conexão com o público.

Pitty: Últimos compromissos e colaborações especiais

Antes do hiato, Pitty ainda cumprirá uma agenda de shows, com destaque para sua apresentação no Festival de Verão Salvador, em 25 de janeiro. No evento, a artista receberá Melly, uma jovem cantora baiana, como convidada especial.

Sobre essa parceria, Pitty afirmou: “Compartilhar o palco com a nova geração é um compromisso e uma forma de retribuição. Fiquei muito feliz que ela aceitou o convite.”

Para Pitty, subir ao palco em Salvador tem um significado especial, já que foi na cena underground da cidade que sua carreira começou.

“É uma honra voltar a um palco tão grande, especialmente em minha terra natal. Revivo toda a trajetória ao olhar para este momento.”

O último show da cantora está programado para o festival The Town, em setembro, marcando a conclusão dessa fase marcante de sua carreira.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis