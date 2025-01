Em Brasília, Anitta celebra reconhecimento da música brasileira no exterior

A cantora Anitta se apresentou na capital federal neste domingo (19/1), na turnê Ensaios da Anitta. Com um look inspirado em beisebol, a carioca agitou os brasilienses com seus maiores hits.

Antes de subir ao palco, Anitta conversou com a imprensa e celebrou o reconhecimento da música brasileira no exterior. “Acho importante, porque a massa cultura não valoriza o próprio país até que as pessoas de fora valorizem. Então acaba sendo importante pra nós mesmos”, disse Anitta ao Correio.

Anitta foi indicada ao Grammy 2025, na categoria de melhor álbum de pop latino, pelo Funk Generation. Ao comentar sobre a premiação, a cantora afirmou que é uma honra representar o Brasil no evento. “Fico feliz que esteja dando tudo certo. Foi cansativo também. Em muitos momentos eu penso em desacelerar e descansar, mas me sinto muito honrada em ter uma resposta tão boa”.

Ao comentar sobre a relação com os fãs, Anitta afirmou que gosta quando eles interagem e sobem no palco. “Gosto muito da interação dos fãs, quando eles sobem no palco e falam o que estão afim” revelou. “Alguns me zoam”, disse ela, relembrando um episódio que ocorreu no último Ensaio, em Fortaleza, quando um fã subiu ao palco e afirmou que comprou o ingresso para que ela pagasse a ração de Plinio, seu cachorro.

Neste ano, os looks das apresentações foram inspirados em esportes. Segundo a cantora, a ideia partiu do seu próprio assessor de imprensa. “Estávamos no clima das Olimpíadas, então são várias chances de valorizar os atletas, inclusive os brasileiros, que não tem tantas oportunidades”.

Na entrevista, Anitta também comentou sobre as batalhas de saúde mental que enfrenta. “Não é fácil, porque é muita coisa acontecendo. Tento meditar e me acalmar quando não estou trabalhando, pra quando tiver show entregar o meu melhor", declarou.

Ensaios da Anitta

Este é a terceira vez que Anitta traz os shows dos Ensaios para Brasília. As apresentações, que são um esquenta para a temporada de Carnaval, passam por diversos estados.

Os espetáculos duram em torno de 4 horas e contam com apresentações de convidados especiais. Na capital, quem subiu ao palco foi Xand Avião.

Neste ano, os shows começaram em 11 de janeiro, em São Luís, no Maranhão. Além de Brasília, Anitta também já passou por Fortaleza e Salvador.

Confira a agenda completa com os próximos shows: