MC Jacaré inaugura programação de verão 2025 do Complexo Fora do Eixo

O Complexo Fora do Eixo iniciará, nesta quinta-feira (16/1), a partir das 20h, a programação de verão com o show de MC Jacaré, fenômeno do eletrofunk. Os ingressos, que custam a partir de R$30, estão disponíveis para compra no site Digital Ingressos.

Conhecido por hits como Toma tapa, que teve mais de 172 milhões de reproduções no Spotify, e Vento forte, que alcançou o Top 10 do Spotify Brasil, o artista promete agitar o espaço com um repertório novo e sucessos que conquistaram o país.

Além de MC Jacaré, o Complexo Fora do Eixo contará, em janeiro, com Kennan e Kel, no dia 23, e Som de Faculdade, no dia 25. Já em fevereiro, o local receberá Pagode do Adame, no dia 15, e MC J Mito, no dia 23.