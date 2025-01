O que Anahí disse sobre acusação de fraude em programa de TV

A cantora mexicana Anahí, famosa por sua trajetória artística e membro do grupo RBD, está no centro de uma polêmica envolvendo o programa “Quién Es La Máscara?”, versão mexicana de The Masked Singer. Ela e sua empresária, Danna Vázquez, estão sendo investigadas pela emissora Televisa por suspeitas de irregularidades que poderiam ter influenciado o andamento da atração.

De acordo com informações da imprensa local, Danna teria tido acesso a uma lista sigilosa dos participantes e compartilhado informações com a revista TV Notas. Além disso, a empresária teria solicitado perguntas previamente para uma coletiva de imprensa, condicionando a participação de Anahí à aceitação do pedido, que foi rejeitado pela emissora.

Na última segunda-feira (13), Anahí se pronunciou oficialmente, negando veementemente as acusações. “Quando fui convidada para participar do Masked Singer, aceitei com emoção. Foi uma oportunidade de voltar às minhas raízes e compartilhar isso com meus filhos. Sempre agi com a melhor intenção e em plena coordenação com a equipe de produção”, afirmou.

A cantora classificou as acusações como “absolutamente falsas” e destacou que sempre respeitou as regras do programa. “É muito doloroso ser alvo de argumentos absurdos que tentam afetar minha reputação e meu trabalho. Comemoro 40 anos de carreira neste ano, um percurso que exigiu esforço e sacrifício. Meu trabalho sempre foi transparente.”

Anahí também reforçou seu compromisso com a verdade e se colocou à disposição para as investigações. “Nunca me envolvi em qualquer acordo que contrariasse meus princípios. Estou pronta para tomar as medidas legais necessárias para proteger minha reputação e minha trajetória. O que mais desejo é que a verdade prevaleça.”

Outro ponto que chamou atenção no caso foi o contrato de Anahí, que previa a sua participação em dez episódios do programa por um valor de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,4 milhões). O cachê, considerado alto, teria gerado desconforto entre os demais jurados.

A Televisa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o andamento das investigações. Enquanto isso, Anahí segue reafirmando sua inocência e defendendo a transparência de sua carreira construída ao longo de décadas.