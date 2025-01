The Blood of Dawnwalker, de veteranos de The Witcher 3, ganha trailer

Trazendo uma europa medieval como cenário principal, The Blood of Dawnwalker aposta no seguro com os desenvolvedores de The Witcher 3. - (crédito: Reprodução/Rebel Wolves)

Foi revelado nesta última terça-feira (14/01) o trailer de The Blood of Dawnwalker, o primeiro jogo do estúdio Rebel Wolves com muitos ex-desenvolvedores da CD Projekt Red que está por trás de títulos, como o aclamado The Witcher 3 e o polêmico Cyberpunk 2077.



Para não sair do ramo dos jogos de RPG, a Rebel Wolves apostou nos que os profissionais já tinham experiência, assim nasceu The Blood of Dawnwalker. O jogo traz um foco em sua narrativa, onde o jogador controla Coen, um guerreiro que foi recentemente transformado em vampiro e é capaz andar sob a luz do sol. Ele terá poderes clássicos das criaturas da noite como se tornar fumaça ou morder os inimigos, mas também terá as habilidades com espada.

Confira o trailer:

No trecho cinemático, vemos Coen encurralado por soldados, até que em um momento um grupo de vampiros ataca os inimigos e acaba transformando sua irmãzinha em uma das criaturas também e declamam o tema da obra “O mundo precisa do que ele teme”, botando em questionamento quem são os verdadeiros monstros daquele universo.



O jogo será ambientado no clássico universo de capa e espada, e conta com o mesmo diretor de The Witcher 3 encabeçando o projeto, Konrad Tomaszkiewicz. Além disso, recentemente o estúdio anunciou que Mateusz Tomaszkiewicz se juntou ao time como diretor criativo, ele que também esteve envolvido com jogos da CD Projekt Red como Gwent e Cyberpunk 2077.

The Blood of Dawnwalker está sendo produzido na Unreal Engine 5 e deve chegar para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O jogo ainda não tem uma data específica para chegar, mas um novo trailer deve ser lançado ainda no verão americano de 2025.

