Filme de Until Dawn ganha prévia com diretor e roteirista

A adaptação do jogo de terror da Sony recebeu sua primeira prévia nesta terça-feira (14/01), o diretor David F. Sandberg de Shazam! e o roteirista Gary Dauberman de It: A Coisa, aparecerem no vídeo para explicar como será o vindouro Until Dawn.

Confira:

No trecho vemos as primeiras imagens da adaptação, ao que parece não vai seguir fielmente os eventos do jogo, mas sim, vai trazer a mecânica principal de escolhas como a trama central do filme.

Until Dawn foi lançado em 2015, produzido pela Supermassive Games e sendo um dos primeiros exclusivos do PlayStation 4, focado em narrativa e personagens, o jogo foi relançado em 2024 com um remake para PlayStation 5, melhorando os gráficos do original. O filme de Until Dawn ainda não tem uma data definida para chegar, mas deve ser lançado ainda em 2025.

