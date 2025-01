BBB 25: Arleane deixa marido pegar no bumbum de Gracyanne Barbosa

A sister pediu para pegar no corpo da influenciadora fitness e perguntou se o marido, Marcelo, poderia fazer o mesmo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Arleane, uma das participantes do BBB 25, ficou surpresa com o corpo de Gracyanne Barbosa. Nesta terça-feira (14/1), a sister acabou pedindo para tocar no bumbum da influenciadora fitness.

Em conversa com o marido, Marcelo, Arleane falou sobre o desejo. "Queria muito pegar na bunda dela. Quando ela estiver de biquíni, vou pedir para ela".

Na sequência, a competidora perguntou se o marido também queria pegar no corpo de Gracyanne. "Se quiser, pega. Quando que tu vai (poder) tocar na bunda da Gracyanne, amor? Claro, com respeito", disparou.

Ao ver a musa de biquíni, Arleane não perdeu tempo e pediu para tocar no bumbum de Gracyanne, que deixou. Ao perguntar se o marido também poderia, a influenciadora negou. "Só ela", brincou.

A atitude da sister, no entanto, não agradou o público. "Não se oferece o corpo de outra mulher para seu ninguém", comentou uma internauta no X, antigo Twitter. "Eu senti vergonha alheia da Arleane indo chamar o marido, Marcelo, pra pegar na bunda da Gracyanne", disse outra.

Arleane é bem escrota né. ZERO letramento de empoderamento feminino em pleno 2025. NÃO SE OFERECE O CORPO DE OUTRA MULHER PRA SEU NINGUÉM!!!! como q essa fubanga simplesmente MANDA o marido dela pegar na bunda da Gracyanne sem perguntar se ela quer? #BBB25 pic.twitter.com/Q9SrgYVIjp — JUMA MARROMENOS (@O_Culta) January 15, 2025