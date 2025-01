Miss Argentina perde título após falar mal do Miss Universo e de brasileira

Magalí Benejam, até então Miss Argentina, teve o título retirado pela organização do Miss Universo por ter falado mal da competição e da miss brasileira Luana Cavalcante.

Em entrevista ao youtuber King Lucho, em dezembro do ano passado, a argentina de 30 anos relatou ter percebido um olhar "surpreso" dos jurados quando o top 5 do Miss Universo 2024 foi anunciado.

Leia também: Miss perde título após ser gravada soltando bombinhas contra gatos

"Eles começaram a se olhar como se dissessem: 'Não foi isso que escolhemos'. Foi aí que eu disse: 'Ok, isso está arranhado'. Sempre foi armado, todos os anos", insinuou Benejam.

A vencedora da edição 2024 do Miss Universo foi a dinamarquesa Victoria Theilvig. Magalí, por sua vez, ficou na 12ª posição.

A ex-miss ainda disse que a miss brasileira, que não alcançou o top 30 na competição, "ficou onde deveria estar". "Você acredita que quatro vezes que eu fui falar com ela em português, pois eu falo português perfeito, ela me respondeu em inglês?", criticou a argentina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Magalí, esse seria um sinal de antipatia de Luana, exacerbando a rivalidade entre Brasil e Argentina.

Assista à entrevista:

Pronunciamento do Miss Universo

Por meio de nota publicada no site, a organização do concurso de manifestou sobre as falas da ex-miss. "Nossos valores focam em celebrar a diversidade, promover a inclusão e respeitar todos os indivíduos, independentemente de suas origens, crenças ou experiências. As palavras e ações de nossos representantes devem refletir esses princípios inabaláveis com os quais todos os participantes se comprometem ao se juntar à comunidade Miss Universo", disse.