Biblioteca Demonstrativa abre inscrições para programação cultural de 2025

A Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles (BDB), do Ministério da Cultura, está com inscrições abertas para artistas, coletivos, produtores culturais e educadores interessados em integrar a programação cultural deles de 2025. A BDB está localizada nas quadras 506/507 da Asa Sul.

Leia também: Naiara Azevedo Apresenta EP “Araguaia”

Os interessados devem preencher um formulário disponível nas redes sociais da BDB. As atividades selecionadas contarão com o espaço da biblioteca, suporte técnico e ampla divulgação. Mas os eventos devem ser gratuitos e os custos de transporte, montagem e direitos autorais são de responsabilidade dos participantes.

Leia também: A história por trás de uma das letras mais pesadas do Green Day

A iniciativa tem como intuito incentivar a diversidade artística e oferecer o espaço da BDB para aprendizado e produção cultural. A duração das apresentações está limitada a 90 minutos e as exposições poderão permanecer por até 30 dias. A biblioteca entrará em contato por e-mail com as propostas selecionadas.

Leia também: Relembre a passagem de Shakira no Brasil nos anos 90