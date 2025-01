"Demolidor": série do herói urbano da Marvel ganha primeiro trailer

De surpresa, a Marvel anunciou, nas redes sociais, que um trailer de Demolidor: Renascido chegaria às 7h no horário do pacífico (12h em Brasília) desta quarta-feira (15/01). A prévia ainda confirmou que a série chega no primeiro trimestre do ano, o seu primeiro episódio para 4 de março.

A história mostra que o Demolidor vai enfrentar um novo vilão vindo direto dos quadrinhos, Muse, sendo um artista misterioso e perturbado que faz de suas vítimas suas obras. Além disso, uma ameaça maior ganhar poder quando o Rei do Crime de Vincent D’Onofrio se tornando um político e concorrendo a prefeito de Nova York

A prévia traz o trio principal, Charlie Cox de volta ao papel do advogado cego com vida dupla, Matt Murdock, Elden Henson como Foggy Nelson e Deborah Ann Woll como Karen Page. Jon Bernthal também apareceu de surpresa no primeiro trailer, mostrando que o Justiceiro também estará presente nessa nova fase urbana do universo da Marvel.

O Demolidor já tinha aparecido anteriormente no universo cinematográfico da Marvel tanto no filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, quanto nas séries exclusivas do Disney+, She-Hulk e Echo. A nova série ressuscita o legado do personagem apresentado no seriado da Netflix em 2015, que teve três temporadas adaptando muitas das histórias clássicas dos quadrinhos para o streaming, trazendo uma pegada mais séria e violenta para o personagem.

Demolidor: Renascido chega exclusivamente ao Disney+ em 4 de março deste ano.