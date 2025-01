Relembre a passagem de Shakira no Brasil nos anos 90

Shakira, uma das maiores estrelas da música pop mundial, está prestes a retornar ao Brasil para dois shows de sua turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”, com apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo em fevereiro. No entanto, essa não será a primeira vez que a cantora colombiana desembarca em terras brasileiras. Durante a turnê de seu terceiro álbum de estúdio, Pies Descalzos, Shakira marcou presença em diversas cidades do Brasil nos anos 1990, deixando uma impressão inesquecível.

Entre 1996 e 1997, Shakira realizou cerca de 37 shows no Brasil, abrangendo não apenas as capitais e regiões metropolitanas, mas também cidades fora do circuito tradicional de apresentações internacionais. Locais como Santo André e Taubaté, em São Paulo, e Bagé e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fizeram parte do roteiro.

Um dos momentos mais icônicos dessa turnê foi a apresentação na 34ª Exposição Agropecuária do Camaru, em Uberlândia, Minas Gerais, onde os ingressos custavam apenas R$ 5. Essa abordagem acessível permitiu que milhares de fãs brasileiros pudessem ver de perto a artista que, na época, despontava como uma das grandes promessas da música latina.

Além dos palcos, Shakira conquistou o público ao participar de alguns dos programas de televisão mais populares do Brasil. A cantora demonstrava carisma e uma conexão especial com os fãs brasileiros, sempre declarando seu amor pelo país.

“Em todos os países onde vou, eu digo que adoro o Brasil, seu povo e, sobretudo, todo o carinho que me mandam”, afirmou Shakira durante uma de suas aparições. Ela esteve em programas como Domingão do Faustão, Programa da Hebe, Domingo Legal e Programa do Jô, deixando sua marca ao lado de alguns dos apresentadores mais icônicos da época.

A turnê Pies Descalzos foi um marco na carreira de Shakira, apresentando hits como Estoy Aquí e Pies Descalzos, Sueños Blancos. Sua passagem pelo Brasil contribuiu para consolidar sua popularidade no país e aproximá-la ainda mais do público brasileiro.

Saiba o motivo de turnê de Shakira começar no Brasil

A cantora colombiana Shakira surpreendeu o público brasileiro ao aparecer por vídeo no Domingão com Huck no último domingo (5), para anunciar que sua próxima turnê começará no Brasil. A artista, visivelmente animada, compartilhou detalhes sobre o espetáculo, que promete ser um dos maiores de sua carreira.

“Estou muito feliz. Muito empolgada. É o show que eu sonhei”, disse Shakira a Luciano Huck. Segundo ela, a turnê será marcada por muita dança, momentos românticos, introspectivos, e até pitadas de rock and roll. “Também haverá coreografias complexas, estou dançando do princípio ao fim.”

Para a superprodução, Shakira revelou que está dedicando de 12 a 14 horas diárias em ensaios. “Estou preparando um dos shows mais relevantes da minha vida musical”, afirmou.

Por que começar no Brasil?

A cantora explicou sua escolha de iniciar a turnê pelo país: “O público brasileiro é muito importante para mim. O Brasil abriu suas portas para a minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe público como o público brasileiro.” Shakira também destacou que busca a energia e o amor dos brasileiros para dar início a essa etapa especial de sua carreira.

Datas confirmadas

Os primeiros shows da turnê acontecerão no dia 11 de fevereiro, no Rio de Janeiro, e no dia 13 de fevereiro, em São Paulo. Com uma legião de fãs ansiosos, as apresentações prometem ser memoráveis e marcar o início de um capítulo grandioso na trajetória da artista.

Shakira, que conquistou o mundo com hits como “Hips Don’t Lie” e “Waka Waka”, reafirma sua conexão especial com o Brasil, prometendo entregar uma experiência inesquecível para o público que sempre a recebeu de braços abertos.