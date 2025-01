BBB25: Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma estão no paredão

Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma estão no paredão do BBB25 - (crédito: Globo/Fábio Rocha)

As duplas Edilberto e Raissa, Arleane e Marcelo estreiam a primeira berlinda do Big Brother Brasil 25 após votação neste domingo (19/1). Na dinâmica da semana, os líderes precisaram mandar duas equipes para o paredão. A casa decidiu a terceira dupla emparedada, que teve direito a contragolpe.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda na quinta-feira (16/1), os líderes Aline e Vinícius tiveram que escolher uma dupla logo após a prova do líder, os escolhidos foram Edilberto e Raissa. Mas os amigos ainda tiveram o poder de indicar três duplas para ficar Na Mira do Líder e escolheram Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma e João Pedro e João Gabriel. Com os gêmeos imunizados pelos anjos Maike e Gabriel, Arleane e Marcelo foram mandados para a berlinda.

Três duplas ficaram empatadas entre os votos da casa, com três indicações cada: Diogo e Vilma, Vitória Strada e Mateus e Diego e Daniele Hypolito. Os líderes Aline e Vinícius desempataram e escolheram Diogo e Vilma. Filho e mãe puxaram Vitória e Mateus no contragolpe.

A formação final da berlinda foi decidida na Prova Bate e Volta, em que participaram apenas o voto da casa e os emparedados pelo contragolpe. Vencedores, Vitória e Mateus estão salvos da primeira eliminação da semana.

A eliminação acontece na próxima terça-feira (21/1).