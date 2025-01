Nova série da Disney, Ganhar ou Perder ganha trailer inédito

A Pixar Animation Studios estreia sua primeira série original, Ganhar ou Perder, na Disney+ em 19 de fevereiro. A animação acompanha um grupo de crianças do ensino fundamental que compõem um time de softball escolar, além de seus pais e até um árbitro, retratando as diferentes perspectivas e emoções vividas por eles na preparação para um grande campeonato.



Produzida por David Lally, a série traz músicas originais compostas por Campfire e Ramin Djawadi. De acordo com as produtoras executivas Carrie Hobson e Michael Yates, a escolha de um esporte como tema central permitiu explorar temas como superação, emoções intensas e as diferentes formas como as pessoas lidam com vitórias e derrotas. “Os esportes podem trazer à tona o melhor e o pior de cada um. Sentimos que era a melhor arena para os temas que amamos”, comentou Hobson em nota à imprensa.

A produção conta com um elenco de vozes diversificado e aborda situações que misturam humor, emoção e aprendizado, com o objetivo de entregar uma experiência única e cativante. Ganhar ou Perder promete agradar tanto crianças quanto adultos ao abordar as dificuldades das relações humanas por meio de histórias animadas.