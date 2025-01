SBT avalia fim de novelas infantis após "A Caverna Encantada"

Ao contrário das especulações, o SBT estaria trabalhando com o objetivo de promover uma grande mudança nos rumos do seu setor de dramaturgia, e selar o fim das novelas infantis em sua programação após 13 anos.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a emissora da família Abravanel estaria com a ideia de realizar uma novela mais leve, dedicada ao público adulto, mas com teor familiar. Nos bastidores, os comentários são de que podem ser algo próximo a um filme de comédia romântica.

Além da crise histórica enfrentada na audiência, a direção do SBT entende que não existe mais público para investimentos infantis, e o desempenho de A Caverna Encantada, no ar desde julho do ano passado, é prova disto – a trama é a menos assistida e produzida pela empresa em quase 17 anos.

A decisão da sucessora da obra deve acontecer até o próximo mês de fevereiro, enquanto o SBT possui o planejamento de testes para elenco da próxima novela. Uma ideia para testar a aceitação do público da emissora com uma obra adulta é a aquisição de Beleza Fatal, tendo em vista que há uma negociação com a Warner Bros. Discovery, dona do serviço de streaming Max, que produziu o enredo, e há, ainda, uma disputa com a Band pelos direitos.

