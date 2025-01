Dani Calabresa anuncia a gravidez fruto da relação com Richard Neuman

A comediante Dani Calabresa anunciou nesta terça-feira (21/1) que está grávida do primeiro filho. A gestação é fruto do relacionamento da atriz com o publicitário Richard Neuman, com quem está casa desde 2022.

"Temos um TURU-TURINHO aqui dentro", escreveu. Nas fotos, a comediante aparece em pé ao fundo, enquanto Richard aparece "desmaiaro" segurando um teste de gravidez. O cachorro do casal também estrelou nas imagens.

