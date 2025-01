Gracyanne reclama de ficar sem sexo no BBB 25: "Gosto todo dia"

Gracyanne Barbosa, uma das participantes mais comentadas do "Big Brother Brasil 25", gerou alvoroço nas redes sociais ao fazer uma revelação sobre sua vida pessoal. Durante uma conversa com Diego Hypolito, a musa fitness desabafou sobre a dificuldade de ficar sem sexo no confinamento. Segundo ela, a rotina de relações diárias com o marido, o cantor Belo, é algo fundamental para seu bem-estar. "Para mim, realmente é difícil. Gosto de transar todo dia. Acho insuportável", confessou, provocando diversas reações entre os fãs do programa.

A conversa, que envolveu também Thamiris, evidenciou a personalidade descomplicada e sincera de Gracyanne. Ao ser aconselhada por Thamiris, que a comparou com pessoas solteiras na casa, Gracyanne não perdeu a oportunidade de fazer uma piada. "Você e o Diego", respondeu, rindo da falta de opções para relacionamento na casa. Essa troca de ideias gerou muitos comentários nas redes sociais, onde os seguidores não deixaram de destacar a espontaneidade e autenticidade da participante.

A situação gerou especulações sobre como o comportamento de Gracyanne pode afetar sua imagem dentro do reality show. Alguns internautas ficaram surpresos com sua postura aberta e descontraída, enquanto outros elogiaram sua sinceridade em falar sobre um assunto tão íntimo. A musa sempre foi muito transparente sobre sua vida pessoal e já havia compartilhado com seus seguidores aspectos de sua relação com Belo, mostrando que, apesar de ser uma figura pública, não tem medo de expor seus sentimentos e vontades.

Com sua sinceridade, Gracyanne segue conquistando o público do BBB 25. Ela, que é famosa por sua rotina de treinos intensos e alimentação saudável, agora também tem chamado atenção por seus desabafos sobre a vida sexual. O fato de se mostrar vulnerável em uma conversa tão pessoal só aumenta a curiosidade e o engajamento dos telespectadores.