Sérgio Malheiros publica álbum na praia ao lado de Sophia Abrahão

Sérgio Malheiros, de 31 anos, encantou seus seguidores ao compartilhar um álbum de fotos em uma praia paradisíaca ao lado da namorada, Sophia Abrahão, de 33 anos. O casal, que tem uma sólida relação no meio artístico, aproveitou as belezas naturais de Itacaré, na Bahia, em um momento de descanso e descontração. "Voltamos, Itacaré", escreveu Sérgio na legenda, expressando a conexão especial que têm com o destino.

Nas imagens, Sérgio exibe um calção de banho, enquanto Sophia surge deslumbrante em um biquíni azul, refletindo a harmonia do casal com o ambiente tropical. As fotos capturam não apenas a beleza da paisagem, mas também a cumplicidade e o carinho entre os dois, que se destacam como um dos casais mais queridos do mundo das celebridades.

Os fãs foram rápidos em demonstrar seu carinho nos comentários, enchendo o post de elogios. "Casal lindo numa das praias mais lindas dessa Bahia", comentou um seguidor, destacando a sintonia entre o casal e o cenário deslumbrante. Outro fã ressaltou a admiração pela dupla: "Lindos e talentosos", enfatizando o sucesso e a influência de ambos na televisão e na música.

A viagem a Itacaré não só reforça o vínculo amoroso entre Sérgio e Sophia, mas também evidencia a importância de momentos de pausa na agitada vida de artistas. A Bahia, com suas praias de tirar o fôlego, surge como o refúgio perfeito para o casal, que divide a paixão pelo mar e pela tranquilidade que o lugar proporciona.