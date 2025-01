Por onde anda Andrea Paola, atriz que interpretou a empregada de Perpétua em 'Tieta'

Andrea Paola, que ficou muito conhecida por sua personagem Araci, a empregada de Perpétua (Joana Fomm) em Tieta, ainda é lembrada com carinho por muitos fãs. A personagem, sua primeira e única fixa em uma novela, fez tanto sucesso que, 36 anos depois, ela continua sendo reconhecida. Para a atriz, esse carinho dos fãs é algo que ultrapassa gerações. Com o advento das redes sociais, a relação com o público se intensificou, e hoje, Andrea tem seguidores de diferentes partes do Brasil e até do exterior.

Em entrevista ao jornalista Gabriel Menezes, da coluna Play, do jornal O Globo, Andrea destacou que a atração do público pela personagem Araci está ligada à realidade de muitos brasileiros: a exploração de pessoas de classes mais baixas, que são acolhidas por famílias mais ricas e passam a ser abusadas em suas relações. “A relação da Perpétua com ela é abusiva”, afirma a atriz, destacando como o tipo social representado por sua personagem continua presente no Brasil.

A trajetória de Andrea Paola



Formada em Ciências Sociais, Andrea Paola deu aulas dessa matéria antes de se lançar na carreira de atriz, algo que, na época, não teve o apoio de seus pais. Mesmo assim, ela perseverou, estudando teatro na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna. Quando ainda estava finalizando sua graduação, o convite para participar de Tieta chegou. Após a novela, se dedicou ao teatro, onde atuou como produtora, diretora e autora, revelando talentos como Fernanda Rodrigues, Gisele Policarpo e Fernanda Nobre, entre outros.

Além de sua dedicação ao teatro, Andrea também se destacou como preparadora de jovens atores, uma experiência que ela soube levar com sua bagagem como professora de sociologia. Ela também é compositora e poeta, sempre com a arte como um ponto central de sua vida.

Em 2009, a atriz se mudou para Portugal, onde passou 10 anos, e hoje se divide entre o Brasil e o país europeu. Apesar de ter feito participações menores na TV após Tieta, Andrea nunca deixou de sonhar com um retorno. “Eu adoraria voltar a atuar, quem sabe numa novela do Aguinaldo Silva”, declara. Apesar da falta de convites subsequentes após o prêmio de revelação, ela mantém viva a vontade de retornar à atuação na televisão.