"Passou um recado", diz Gloria Khalil sobre look de Melania na posse de Trump

A jornalista e consultora de moda Gloria Khalil analisou, em seu Instagram, a roupa escolhida pela primeira-dama americana, Melania Trump, para a posse do marido, que ocorreu na segunda-feira (20/1). De acordo com a especialista, o chapéu usado por Melania passou o seguinte recado: "Não quero ser vista e também não quero ver ninguém".

Além do chapéu, a produção do look de Melania contou com um sobretudo preto, scarpin e luvas de couro. O contraste esteve por conta dos detalhes em branco na gola do casaco e na faixa do chapéu. O look foi assinado por Adam Lippes, um dos nomes mais renomados da moda estadunidense.

"Melania Trump não teve uma boa experiência como primeira-dama no mandato de Donald Trump de 2017. Ela não se sentiu acolhida pelo povo americano, não teve um bom relacionamento com a imprensa, não foi absorvida pela classe política e social de Washington e do resto do mundo. A impressão que dá é que a perspectiva de mais 4 anos na Casa Branca a deixam inquieta, desgostosa e assustada", escreveu Khalil.

A especialista destacou que a roupa vestida pela primeira-dama refletiu os sentimentos dela ao voltar ao palco do poder. "Ela escolheu um mantô super severo e um chapéu cujo nome deveria ser: 'Não se aproximem'! Nem o marido conseguiu chegar nela para um beijinho no rosto!", ressaltou.

"Na verdade, mais do que um chapéu foi um recado: "não quero ser vista e também não quero ver ninguém". Recado dado", completou Khalil.

Michelle Bolsonaro

Outra personalidade que chamou atenção pelo look escolhido para a ocasião foi Michele Bolsonaro, que foi representar o ex-presidente Jair Bolsonaro na solenidade. Michele usou um vestido vermelho bordô criado por Luhana Pwalick.

Segundo a grife, a cor é uma homenagem à bandeira americana. "A criação em tom bordô teve sua cor escolhida em homenagem de forma sutil, à união e harmonia das tonalidades vermelha e azul da bandeira dos Estados Unidos", afirmou a companhia.