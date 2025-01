Galã de "Cara & Coroa" relembra famoso banho de mangueira

Thierry Figueira, o Pedro de Cara & Coroa, causou frisson na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, em abril de 2011. O motivo? Ele foi flagrado jogando futevôlei de sunga branca! Em um dos registros, o bonitão surge molhadinho no banho de mangueira.

Recentemente, o ator comentou sobre o Pedro, seu primeiro papel de destaque em novelas da Globo, que aconteceu justamente em Cara & Coroa. Na época, ele tinha apenas 17 anos, e fazia o filho de Fernanda, personagem de Christiane Torloni.

"Comecei a trabalhar muito cedo, né? Em Cara e Coroa, que foi a novela que me projetou a nível nacional, eu tinha, se não me engano, 17 anos. Ninguém pode ser galã com essa idade, você pode fazer sucesso com as adolescentes, com o público teen. Mas galã, para mim, sempre foi Maurício Mattar, Fábio Assunção. Nunca me vi assim", revelou.

Thierry Figueira é pai das gêmeas Rafaela e Nina, fruto do seu relacionamento com a oftalmologista Andressa Garcia. As crianças nasceram de sete meses, preocupando a família. Porém, atualmente se encontram saudáveis com 9 anos.

