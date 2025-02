Na torcida por Fernanda Torres! Saiba como assistir a indicação para o Oscar 2025

Chegou o momento de conhecer a lista dos indicados ao Oscar 2025. Após muita espera e alguns adiamentos por conta dos incêndios em Los Angeles, os indicados serão divulgados nesta quinta-feira (23/1), às 10h30 (horário de Brasília).

A divulgação será transmitida ao vivo no Samuel Goldwyn Theatre, em Beverly Hills. Quem comanda a apresentação é Rachel Sennott e Bowen Yang.

A Academia realizará uma live em seu canal do YouTube, e os canais TNT e Max também farão uma transmissão conjunta, apresentada por Valentina Pulgarín, nas redes sociais. A live estará disponível nos perfis do YouTube da TNT Brasil e no TikTok da Max Brasil.

Fernanda Torres pode concorrer?

Após Fernanda Torres vencer o Globo de Ouro de melhor atriz pelo trabalho em Ainda estou aqui, as expectativas para o Oscar aumentaram.

A brasileira está brilhando tanto nacionalmente quanto internacionalmente, tendo o trabalho reconhecido em vários países.

A possibilidade de indicação renova a esperança de um prêmio para o Brasil, duas décadas após Fernanda Montenegro, mãe de Torres, ser indicada por Central do Brasil.

Entre os nomes cotados para disputar com Fernanda estão: Demi Moore (A substância), Angelina Jolie (Maria Callas) e Kate Winslet (Lee).