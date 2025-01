Acabou o jogo! Veja a lista com todos os eliminados do BBB 25

O BBB 25 estreou em 13 de janeiro com uma grande novidade: os participantes deste ano entraram em duplas. Na primeira fase do reality, os brothers disputarão tudo com o parceiro, como: líder, anjo, monstro, paredão e eliminação.

O primeiro paredão foi formado por Arleane e Marcelo (casal), Diogo e Vilma (filho e mãe) e Edilberto e Raissa (pai e filha). A primeira eliminação da casa mais vigiada do Brasil ocorreu em 21 de janeiro. Veja todos os eliminados do BBB 25:

1ª eliminação

Arleane e Marcelo (casal)

Os dois tiveram 55,95% dos votos contra 36% de Diogo e Vilma e 8,05% de Edilberto e Raissa. O casal causou incômodo na casa pelos posicionamentos de Marcelo, que foi chamado de machista por Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna. Arleane chegou a pedir para pegar na bunda da musa fitness e ofereceu para o marido pegar também: "Vem amor". "Só ela", cortou Gracyanne.

Casados há 11 anos, os dois moram em Manaus. Eles se conheceram quando Marcelo, que é servidor público, assistiu à influenciadora desfilando junto a uma escola de samba. "Estou entrando com a Arleane porque ela me conhece muito bem", disse ele no vídeo de apresentação.