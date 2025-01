Oscar 2025: saiba quais são as indicações de melhor ator

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorre no dia 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, Estados Unidos - (crédito: AFP)

A lista de atores indicados ao indicados ao Oscar 2025 é publicada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS), na manhã desta quinta-feira (23/1), por volta das 10h30.

O anúncio, que teve apresentação dos atores Bowen Yang e Rachel Sennott, foi feito pelos sites Oscar.com e pelas redes sociais da premiação — TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A cerimônia de entrega dos prêmios ocorre no dia 2 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, Estados Unidos.

Indicações para melhor ator:

Adrien Brody - O brutalista

Timothée Chalamet - Um completo desconhecido

Sebastian Stan - O Aprendiz

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave.

Indicados melhor ator Oscar 2025 (foto: Reprodução/X )

Indicações para melhor atriz:

Fernanda Torres - Ainda estou aqui

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - A Substância

Cynthia Erivo - Wicked.

Karla Sofía Gascón - Emília Peréz

Melhor atriz Oscar (foto: Reprodução/X)

Fernanda Torres

A brasileira Fernanda Torres é uma das concorrentes à categoria de Melhor atriz no Oscar. ela se torna a primeira pessoa a ser indicada desde a própria mãe, Fernanda Montenegro, indicada em 1999.

Além de Fernanda Torres, o Brasil será representado no Oscar pelo filme Ainda estou aqui, na categoria de melhor filme estrangeiro. O longa será o primeiro filme brasileiro a disputar Melhor filme estrangeiro do Oscar desde Central do Brasil em 1999.